Atividade empresarial da Zona Euro cai para valor mínimo em três anos

PMI (Purchasing Manager's Index) compósito da Zona Euro abrandou para o valor mínimo de três anos em outubro. Os dados divulgados esta terça-feira apontam para uma queda do índice para 46,5, um resultado quer abaixo da marca dos 50 pontos que separa a expansão da contração, quer do 47,4 pontos previstos pelos especialistas consultados pela Bloomberg para este período. Em setembro, o índice tinha ficado pelos 47,2 caindo agora 0,7 pontos. Já desde novembro de 2020, em plena pandemia, que este valor não era tão baixo. Para lá dos tempos da Covid-19, esta foi a análise mais baixa desde março de 2013.





Este é um indicador divulgado pelos norte-americanos especializados em análise financeira da S&P Global e é visto como um bom termómetro da atividade económica, já que é feito com base em inquéritos às empresas.





S&P Global desde o arranque de 2020.

O último trimestre de 2023 começou com resultados desanimadores para o setor privado da Zona Euro. Analistas alertam que resultados de outubro sugerem que a economia europeia poderá estar em recessão.À Bloomberg, o economista-chefe do Hamburg Commercial Bank, Cyrus de La Rubia, dá nota de que Zona Euro "as coisas vão de mal a pior" prevendo até que não seria surpreendente se acontecesse "uma ligeira recessão na Zona Euro no segundo semestre do ano, com dois trimestres consecutivos de crescimento negativo".O índice relativo ao emprego caiu de 50,8 para 49,4, uma descida que de la Rubia justifica com a "quase paralisação da contratação de prestadores de serviço". "As empresas industriais não apenas continuam a cortar pessoal, mas também a intensificar os planos de redução de empregos", disse de la Rubia.A acompanhar esta queda generalizada, está também a indústria transformadora que viu o seu PMI cair ligeiramente de 43,4 para para 43, o valor mais baixo desde maio de 2020. A indústria de serviços caiu para o nível mais baixo em mais de dois anos, registando um índice de 47,8, menos 0,9 pontos do que os registados em setembro.A procura de serviços caiu também com outubro a registar um índice de 45,5, o que agrava a tendência de queda que já havia sido registada em setembro (46,4). Este é o valor mais baixo registado pela

O único valor que se manteve neste levantamento foi o da produção que registou os mesmos 43,1 pontos do último mês.