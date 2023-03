BCE mais otimista espera menos inflação e mais crescimento este ano

O Banco Central Europeu (BCE) estima agora que a subida de preços seja menor e que o crescimento económico seja maior este ano do que o antecipado anteriormente. No entanto, está mais pessimista para a inflação subjacente, considerada mais crítica, piorando a sua estimativa.

Num comunicado sobre política monetária que antecede a conferência de imprensa desta quinta-feira, 16 de março, o BCE melhora de forma expressiva as suas estimativas para a inflação geral. Agora, o staff da instituição sediada em Frankfurt prevê que a inflação no conjunto de 2023 seja de 5,3%, descendo depois para 2,9% em 2024 e para 2,1% em 2025.

Em dezembro, quando publicou as últimas estimativas, o BCE antecipava que a inflação na Zona Euro, medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), abrandasse, mas menos: para 6,3% este ano, para 3,4% em 2024 e para 2,3% em 2025.



O staff da instituição liderada por Christine Lagarde (na foto) explica que a revisão em baixa se deve "a uma contribuição menor para a subida dos preços dos bens industriais do que o esperado anteriormente".