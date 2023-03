Cenário central do ISEG põe economia a crescer 0,5% no primeiro trimestre

Leia Também Economia escapou a contração no último trimestre de 2022, diz ISEG

O ISEG estima que a economia portuguesa tenha crescido 0,5% no primeiro trimestre de 2023 face aos últimos três meses de 2022, destacando que há muita incerteza ainda e que mesmo os indicadores disponíveis até ao momento são mistos."Com bastante incerteza, que se espera poder reduzir no próximo relatório, admite-se um crescimento homólogo de 1% a 2% no primeiro trimestre de 2023, valores a que corresponde um crescimento em cadeia de zero a 1%", escreve o grupo de análise económica do ISEG, na síntese de conjuntura divulgada nesta quarta-feira, 22 de março. Isto implica um cenário central de crescimento de 0,5% em cadeia e de 1,5% em termos homólogos no primeiro trimestre."O indicador de tendência da atividade global, baseado nos indicadores setoriais anteriormente analisados, evidencia alguma volatilidade e consequente indefinição na evolução da atividade económica à entrada do corrente ano", começa por descrever o ISEG.Por um lado, notam os economistas, há indicadores onde a evolução foi "bastante positiva", como a produção industrial ou o volume de negócios no comércio a retalho, por exemplo. Mas há também indicadores com evolução "menos positiva", como as vendas de cimento, volume de negócios nos serviços (com grande impacto no índice agregado), nível da inflação e evolução conjuntural um pouco mais negativa no mercado do trabalho.O ISEG espera uma "evolução bastante positiva" da procura externa líquida, já que, em janeiro, as exportações nominais de bens cresceram mais do que as importações bem assim como a procura turística externa (dormidas e proveitos da hotelaria, ainda beneficiam de um efeito de base moderadamente positivo durante o trimestre)."Em princípio, será a procura externa líquida a sustentar a maior parte do crescimento no primeiro trimestre", já que, para já, a evolução da procura interna "parece mais incerta", descreve o ISEG. Se por um lado é expectável que tenha crescido em alguns segmentos, como a procura automóvel e outros bens duradouros), "deve decrescer noutros", sobretudo a procura alimentar e de serviços no âmbito do consumo privado.