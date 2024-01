Confiança dos consumidores dos EUA no nível mais alto desde 2021

Leia Também Resultados de bancos e preços no produtor nos EUA baralham Wall Street

A confiança dos consumidores norte-americanos subiu em janeiro para o nível mais alto em dois anos e meio, tanto nos eleitores democratas como nos republicanos, encorajados pela descida da inflação, que parece sustentada.O índice que mede a confiança dos consumidores subiu em janeiro para 78,8 pontos, mais 13% do que em dezembro, de acordo com uma estimativa preliminar publicada esta sexta-feira pela Universidade de Michigan.Os dados ficaram acima do esperado, uma vez que os analistas estimavam que o índice ficasse estável em 69,7 pontos.A melhoria abrange todos os grupos etários, rendimentos, níveis educacionais e todas as regiões geográficas."Tanto os democratas como os republicanos registaram os resultados mais favoráveis desde o verão de 2021", indicou a diretora da pesquisa, Joanne Hsu, citada em comunicado.Esta recuperação foi apoiada "pela confiança no facto de a inflação ter feito uma viragem e pelo reforço das expectativas em matéria de rendimentos", sublinhou Joanne Hsu.Este foi o segundo mês consecutivo de subida da confiança dos consumidores, que, em dezembro e janeiro, subiu no total 29%, o maior aumento em dois meses desde 1991, de acordo com a mesma fonte."A confiança é agora quase 60% superior ao seu mínimo histórico registado em junho de 2022", o que "provavelmente dará um impulso positivo à economia", apontou Hsu.Os dados de dezembro do índice de evolução de preços PCE, privilegiado pela Reserva Federal, serão divulgados no próximo dia 26 de janeiro. Em novembro, este índice caiu para o nível mais baixo desde o início de 2021, ao fixar-se em 2,6%, em termos homólogos.