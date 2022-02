Défice externo reduz-se para 63 milhões em dezembro

O défice externo das contas portuguesas reduziu-se em dezembro, para 63 milhões de euros, à boleia de uma subida expressiva da balança de capital, segundo dados do Banco de Portugal divulgados nesta sexta-feira, 18 de fevereiro, pela Bloomberg.



Segundo a agência financeira, a balança corrente terá registado um défice de 660 milhões em dezembro, agravando-se face ao saldo negativo de 648 milhões registado em novembro. Por outro lado, o excedente da balança de capital disparou dos 182 milhões de euros em novembro para 597 milhões em dezembro.





Contas feitas, o saldo das contas externas (que soma estas duas balanças) aliviou-se em dezembro, embora se mantenha no vermelho. O défice de 466 milhões de euros registado em novembro passado reduziu-se a 63 milhões de euros.Esta redução é explicada pelo aumento do excedente da balança de capital, já que o défice da balança corrente agravou-se ligeiramente (em 12 milhões de euros).A Bloomberg dá ainda conta do agravamento do saldo da balança financeira. Em novembro, o saldo era positivo, em 86 milhões de euros, em dezembro passou a negativo, em 567 milhões de euros.O Banco de Portugal prevê divulgar os dados mensais, trimestrais e anuais relativos à balança de pagamentos e ao mês de dezembro na próxima segunda-feira, 21 de fevereiro.