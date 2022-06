Demissão de Pedro Nuno Santos em cima da mesa, avança jornal Público

Leia Também António Costa desautoriza Pedro Nuno e recua nos planos do aeroporto de Lisboa

O primeiro-ministro prepara-se para demitir o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, caso este não o faça, avança o jornal Público.De acordo com a edição online do diário , tudo indica que Pedro Nuno agiu à revelia de António Costa a poucos dias do novo líder do PSD, Luís Montenegro, iniciar o seu mandato, o que acontecerá este fim-de-semana no congresso, no Porto.No comunicado enviado esta manhã às redações, o primeiro-ministro "reafirma que a solução tem de ser negociada e consensualizada com a oposição, em particular com o principal partido da oposição e, em circunstância alguma, sem a devida informação prévia ao senhor Presidente da República".(Notícia em atualização)