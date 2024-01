Deputado estadual lusodescendente quer Portugal a atrair mais empresas americanas

O deputado estadual Tony Cabral, que cumpre o 17.º mandato na Câmara dos Representantes de Massachusetts, defende que é preciso desenvolver mais os contactos empresariais com os Estados Unidos para que Portugal possa ser um "ponto de entrada" de empresas norte-americanas na Europa."Portugal podia ter muito mais acesso a essa entrada na Europa de companhias americanas", argumenta, em entrevista ao Negócios e à Antena 1.Para Tony Cabral, esse contacto necessário para atrair empresas norte-americanas para Portugal "não tem sido necessariamente" como desejado. E entende que o número de empresas norte-americanas que vêm para a Europa, via Portugal "poderia ser muito maior", sobretudo no ramo financeiro.Tony Cabral considera que "há governos que têm feito melhor trabalho do que outros" em Portugal, mas sublinha que é importante que esse contacto entre as duas partes seja "uma constante"."Quando muda o Governo, às vezes essas relações - esses contactos - não continuam como devem continuar e uns governos fazem um melhor trabalho do que outros nesse sentido. Não quero mencionar governos específicos, mas pessoalmente tenho tido essa experiência e às vezes há uma falta de follow-up. Fala-se muito e às vezes não há continuidade", refere.