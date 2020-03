Disparidade económica das regiões em Portugal é das mais baixas da UE

Regional GDP per capita ranges from 30% of the EU average in Mayotte to 263% in Luxembourg



Interested to read more about regional disparities ?



For more information: https://t.co/1RejDpQjvl pic.twitter.com/WmlVQlzNKt — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) March 5, 2020

A estes dois países seguem-se a Suécia e a Áustria (1,7) e depois a Dinamarca, Espanha e a Holanda (1,9). No topo deste "ranking" está a Roménia onde há regiões com um PIB per capita 3,6 vezes maior do que outras regiões desse mesmo país. Seguem-se a Polónia e Eslováquia (3,3), a Hungria (3,2), a Irlanda (3,1) e a República Checa (3), todos com o dobro da disparidade registada em Portugal e na Finlândia.Esta é uma forma de olhar para as disparidades regionais, mas há mais indicadores. Quando se compara as regiões europeias pela produtividade do trabalho - que é expressa através do PIB por pessoa empregada -, as diferenças esbatem-se em alguns países. A maior diferença regista-se na Hungria onde a disparidade baixa de 3,2 para 1,1. Entre os países onde as disparidades regionais são maiores, apenas na Roménia e na Irlanda é que os rácios do PIB per capita e do PIB por pessoas empregada são semelhantes.Em muitas regiões da UE, o PIB per capita é maior do que o PIB por trabalhador, o que pode ser o "resultado de uma variedade de fatores", admite o Eurostat, referindo que um "fator comum" é a diferença entre o lugar da residência e o local de trabalho. Esse fenómeno tende a aumentar o PIB per capita da região do local de trabalho e a baixá-lo nas regiões da residência. O efeito oposto verifica-se no PIB por trabalhador."Outros fatores incluem a maior taxa de participação no mercado de trabalho, uma taxa de desemprego mais baixa e uma maior proporção de pessoas em idade ativa", aponta o gabinete de estatísticas europeu.Em Portugal, o PIB per capita, em paridades de poder de compra (permite comparar países com diferentes moedas e níveis de preços) fixou-se em 77% da média europeia em 2018, variando entre os 65% da região Norte e os 100% da Área Metropolitana de Lisboa. Já o PIB por trabalhador fixou-se em 74%, variando entre os 64% do Norte e os 92% de Lisboa.É de notar que estes são valores em percentagem da média da UE e, por isso, colocam os países em perspetiva. Uma descida no ranking não significa que o PIB per capita tenha efetivamente piorado, mas que melhorou menos do que a média europeia.