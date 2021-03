Dívida pública em Portugal cai abaixo dos 270 mil milhões em janeiro

dívida pública portuguesa na ótica de Maastricht, aquela que interessa a Bruxelas, caiu 600 milhões de euros, em termos mensais, para os 269,8 mil milhões em janeiro deste ano, interrompendo assim os aumentos registados nos últimos meses do ano anterior.





De acordo com o

Esta é a primeira vez desde, pelo menos, 2012 que a dívida pública sofre uma redução no primeiro mês do ano.

"esta diminuição refletiu essencialmente amortizações de títulos de dívida, no valor de 0,3 mil milhões de euros, e a redução de responsabilidades em depósitos no valor de 0,2 mil milhões", segundo comunicado.

No relatório mensal do banco central pode ler-se que os "depósitos das administrações públicas diminuíram 0,7 mil milhões de euros", mas que a "dívida pública líquida de depósitos aumentou 0,1 mil milhões de euros em relação ao mês anterior, para 246,6 mil milhões de euros".Em 2020, Portugal tinha fechado com uma dívida pública de 270,4 mil milhões de euros , o que representava um recorde e um aumento de 20,4 mil milhões de euros em relação ao final de 2019, num ano em que o Governo promoveu vários programas de apoio à economia para conter o impacto da pandemia.No ano passado, o rácio da dívida pública - o peso deste indicador no PIB (produto interno bruto) - foi de 133,4%, um aumento face aos 130,3% registados em 2019.