Eurostat confirma queda de 0,6% do PIB da Zona Euro no primeiro trimestre

O PIB da Zona Euro recuou 0,6% no primeiro trimestre deste ano, quando comparado com os últimos três meses de 2020, confirmou esta terça-feira o Eurostat. O conjunto da União Europeia recuou 0,4%, um valor que vai também ao encontro da primeira estimativa. O organismo de estatísticas adianta ainda que o número de pessoas empregadas caiu 0,3% face ao final do ano passado.Os dados revelados pelo Eurostat confirmam assim que a economia europeia arrancou o ano em dificuldades, fortemente condicionada por medidas de confinamento impostas para travar os contágios de covid-19.Comparando com o primeiro trimestre de 2020, a queda do PIB da zona euro foi de 1,8%, enquanto a da União Europeia foi de 1,7%. Porém, esta comparação já abrange meses afetados pela pandemia, que atingiu a região no início do ano passado.(Notícia em atualização)