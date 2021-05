Portugal com a maior queda do PIB no primeiro trimestre na UE

Leia Também Eurostat confirma queda de 0,6% do PIB da Zona Euro no primeiro trimestre

A economia portuguesa registou a maior queda do PIB no primeiro trimestre, de entre os 20 países da União Europeia para os quais há dados. Os números foram revelados esta terça-feira, pelo Eurostat.Tal como já tinha sido comunicado pelo Instituto Nacional de Estatística, o PIB de Portugal recuou 3,3% no primeiro trimestre deste ano, quando comparado com os últimos três meses de 2020. Agora, o Eurostat revela os resultados de outros 19 Estados-membros e todos tiveram um desempenho menos negativo.Já no final de abril, quando as primeiras estimativas estavam disponíveis apenas para 12 países da União Europeia, Portugal tinha a maior queda do PIB. Agora, mantém-se como a economia que mais contraiu.(Notícia em atualização)