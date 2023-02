Rendimento das famílias portuguesas ainda está abaixo do pré-pandemia

O rendimento real per capita das famílias portuguesas é dos poucos que ainda está abaixo dos valores pré-pandemia e apenas atrás de Espanha onde a queda registada no período da covid não foi ainda compensada no período de recuperação, referem os dados divulgados esta quarta-feira pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económicos (OCDE).





"O rendimento familiar real per capita superou os níveis anteriores à pandemia da covid-19 no terceiro trimestre de 2022 em todos os países da OCDE para os quais há dados disponíveis, exceto República Checa, Dinamarca, Finlândia, Portugal, Espanha e Reino Unido", refere a organização sediada em Paris. O rendimento disponível das famílias portuguesas ainda está 4,1% abaixo do pré-crise sanitária.



A explicar este comportamento do rendimento real – pelo menos de forma parcial –, a OCDE adianta o facto de se ter verificado uma "lenta recuperação do 'excedente bruto de exploração e do rendimento misto' das famílias desde os primeiros dias da pandemia". A organização lembra que "este tipo de rendimentos está geralmente associado ao trabalho por conta própria e, na maioria dos países, contribui com cerca de um quinto do rendimento disponível das famílias".

Ora, no caso de Portugal e Espanha, registaram-se grandes quedas nestes dois segmentos no primeiro semestre de 2020 e "recuperaram lentamente a partir daí". Já na maioria dos países da OCDE, houve um "crescimento robusto após a recessão inicial relacionada com a pandemia".







Comparando com o pré-pandemia, o rendimento real na OCDE está 1,9% acima. A organização nota, por outro lado, que o rendimento real das famílias subiu pela primeira vez desde o primeiro trimestre de 2021, crescendo 0,2% no terceiro trimestre de 2022, face aos três meses anteriores.



PIB per capita dos mais lentos





Por outro lado, a OCDE refere que o PIB real per capita em Portugal já está acima do pré-pandemia, mas é dos mais lentos entre os países da organização liderada pelo australiano Mathias Cormann. Face ao último trimestre de 2019, o PIB per capita expandiu-se 2,5%.





O valor está ligeiramente abaixo da média da OCDE (2,73%), mas muito longe de países como a Irlanda, a Polónia ou a Hungria.