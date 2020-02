Fórum para a Competitividade: Centeno cumpre meta de crescimento de 2019

O produto interno bruto de Portugal terá registado um crescimento de 1,9% no ano passado, em linha com as estimativas do Governo.

A estimativa foi divulgada esta segunda-feira, 3 de fevereiro, pelo Fórum para a Competitividade, que aponta para um crescimento homólogo entre 1,7% e 1,9% no quarto trimestre.

Quanto à evolução em cadeia (quarto trimestre contra terceiro trimestre), a estimativa do Fórum para a Competitividade aponta para um crescimento entre 0,2% e 0,4%.

O Banco de Portugal também já tinha, em dezembro, estimado um crescimento de 2% da economia portuguesa para 2019, mas o ministro das Finanças, Mário Centeno assumiu um crescimento do PIB de 1,9% em 2019 quando desenhou a sua proposta de Orçamento do Estado para 2020, entregue a 16 de dezembro. Também a Católica estima um crescimento de 2% no PIB do ano passado.



A primeira estimativa do Instituto Nacional de Estatística para o PIB do quarto trimestre de 2019, e para o conjunto do ano, está prevista para 14 de fevereiro.