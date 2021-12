Governo garante que está atento ao risco de insolvências pós-moratórias sinalizado pela OCDE

em que em vez de pagarem uma taxa de juro, pagam uma remuneração em função dos seus resultados: pagarão se tiverem mais lucros, pagarão menos se tiverem menos lucros". E, "em certas condições, podem ser convertidos em capital", garantiu.





O Governo garantiu esta sexta-feira que está atento ao risco de insolvências após o fim das moratórias, sinalizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). O alargamento das opções de financiamento e o reforço da autonomia financeira das empresas são algumas das medidas em vista.Num comunicado conjunto emitido após ser publicado o relatório sobre a economia portuguesa da OCDE , o Ministério das Finanças e o Ministério da Economia reconhecem que uma das recomendações feitas no documento é a "adoção de instrumentos de quase-capital na prevenção do risco de falência das empresas afetadas pela pandemia".Nesse sentido, o Governo garante que a criação de um novo regime jurídico dos empréstimos participativos, aprovado no Conselho de Ministros desta quinta-feira, dia 9 de dezembro, vai de encontro a essa recomendação. Isto porque, segundo o Ministério das Finanças e da Economia, permitirá a criação de "um novo instrumento de quase-capital". Tal como explicou o ministro da Economia esta quinta-feira, esses empréstimos participativos "Ainda para prevenir insolvências pós-moratórias, o Governo destaca os "instrumentos de capital e quase-capital" do Fundo de Capitalização e Resiliência, financiado através de recursos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que permitirão às empresas terem acesso a apoios para reforçar a sua autonomia financeira.Para os economistas da OCDE, o número de insolvências pode disparar com o fim das moratórias de crédito , "apesar da nova medida de alívio introduzida" pelo Governo (que lançou uma linha de mil milhões de euros para apoio ao pagamento de créditos em moratória), traduzindo-se "num aumento acentuado dos incumprimentos de crédito"."No relatório, é ainda salientada a importância de reformar o regime de insolvências e agilizar a reestruturação empresarial, duas áreas nas quais o Governo já desenvolveu iniciativas legislativas e que consubstanciam prioridades inscritas no PRR nacional", acrescenta ainda o Executivo socialista.No mesmo comunicado, o Governo indica que o relatório da OCDE "vem confirmar as projeções económicas", ao indicar que "Portugal será o país da OCDE com a maior taxa de crescimento económico no próximo ano, superando em 1,6 pontos percentuais o nível de atividade económica verificado no pré-pandemia".Os dados da OCDE, citados pelo Governo, apontam para uma "forte recuperação da economia", com o PIB a "aumentar 14% entre 2021 e 2023" (4,8% em 2021, 5,8% em 2022 e 2,8% em 2023).Para essa recuperação terão contribuído as medidas de apoio à economia, "nomeadamente as medidas de apoio ao emprego e às empresas (como à manutenção de postos de trabalho, subsídios diretos às empresas, linhas de crédito e moratórias bancárias", a que se juntou a elevada taxa de vacinação que evitou "vagas mais severas" de covid-19.