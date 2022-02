Número de empresas insolventes volta a subir em janeiro

Em janeiro 446 empresa foram declaradas insolventes, mais 4,9% do que no mesmo mês de 2021. Os números foram divulgados esta sexta-feira pela Iberinform e revelam que os distritos de Lisboa e do Porto foram os que apresentaram o número de insolvências mais elevado, 116 e 99 respetivamente. Face a 2021, verifica-se um aumento de 17,2% em Lisboa e uma diminuição de 16,8% no Porto.

O número de insolvências veio a baixar ao longo de 2021, com as empresas a beneficiar dos apoios públicos no âmbito da pandemia. Com o fim de alguns desses apoio, nomeadamente das moratórias bancárias, a expetativa é que possa a verificar-se um aumento progressivo.

Por setores, verifica-se que as áreas de atividade com aumentos nas insolvências foram o comércio de veículos (+100%); outros serviços (+19,7%); e a construção e obras públicas (+15%). Outros, como a indústria extrativa; eletricidade, gás, água; transportes; comércio a retalho ou hotelaria e restauração, registaram decréscimos.

Em contrapartida, o tecido empresarial nacional conta agora com mais 4.121 novas empresas, que foram constituídas ao longo do mês de janeiro. Foram mais 665 que no mês homólogo de 2021 e representam um crescimento, face a esse período, de 19,2%.

O número mais significativo de constituições verifica-se em Lisboa, com 1.346 empresas (+46,9%), e no Porto com 697 empresas (-0,3%).

Por setores, verifica-se que foram criadas novas empresas nos transportes (+103,4% face a janeiro do ano passado); hotelaria/restauração (+57%); indústria transformadora (+23,7%); construção e obras públicas (+23,5%); outros serviços (+23,3%); telecomunicações (+22,2%) e eletricidade, gás e água (+7,1%).