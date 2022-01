Importações e exportações disparam no fim de 2021 face ao pré-covid

Leia Também Atividade económica mantém trajetória de recuperação

As exportações e as importações dispararam no quarto trimestre de 2021 não só face ao período homólogo, como quando comparando com o período pré-pandemia, anunciou o INE nesta sexta-feira, 28 de janeiro.Na estimativa rápida do comércio internacional relativa ao quarto trimestre de 2021, o INE aponta para aumentos de 12,7% nas exportações e 26,5% nas importações face aos últimos três meses de 2020.Já quando comparando com último trimestre de 2019, no pré-pandemia de covid-19, as exportações cresceram 9,2% e as importações subiram 14,5%.No terceiro trimestre de 2021, as exportações avançaram 12% e as importações dispararam 20,3% face ao período entre julho e setembro de 2020. Isto significa que o nível de vendas e compras ao exterior acelerou no final do ano passado, quando comparando com o trimestre anterior.