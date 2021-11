Indicador de clima económico atingiu nível pré-pandemia em outubro

Leia Também Economia portuguesa foi das que mais recuperou na OCDE no terceiro trimestre

Em outubro, o indicador de clima económico aumentou, atingindo o nível registado em fevereiro do ano passado, ou seja, antes da crise pandémica atingir o país em março de 2020."Em outubro, o indicador de clima económico aumentou, após ter apresentado um comportamento irregular desde julho, atingindo o nível registado em fevereiro de 2020", refere a síntese económica de conjuntura divulgada esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Este indicador sintetiza os saldos de respostas extremas das questões relativas aos inquéritos qualitativos às empresas.O INE refere por outro lado que "os indicadores quantitativos de síntese da atividade económica e do consumo privado continuaram a desacelerar em setembro de 2021, enquanto o indicador de investimento apresentou taxas de variação homólogas negativas em agosto e setembro."O INE indica sublinha ainda a tendência marcada para o aumento dos preços na indústria, atingindo em outubro o crescimento mais elevado desde 2011."Na informação quantitativa disponível, é de salientar a aceleração do índice de preços na produção da indústria transformadora que registou em outubro o crescimento mais elevado da presente série, atingindo uma taxa de variação homóloga de 11,0% (10,1% no mês anterior)", lê-se no destaque publicado esta sexta-feira.A explicar este comportamento estão dois fatores identificados pelo INE: os preços da energia e dos bens intermédios. "Excluindo a componente energética, este índice aumentou 8,3% em termos homólogos, após ter apresentado uma variação de 7,5% em setembro", refere o gabinete de estatística.(Notícia atualizada às 11:40 com mais informação)