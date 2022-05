INE confirma inflação de 7,2% em abril, a mais alta desde 1993

O Instituto Nacional de Estatística (INE) partilhou esta quarta-feira os dados finais sobre a taxa de inflação em Portugal, depois de ter partilhado a 29 de abril a estimativa rápida para o indicador de preços no consumidor.



O INE confirma, assim, que a variação homóloga do índice de preços no consumidor foi de 7,2% em abril, a taxa mais elevada desde março de 1993. Esta taxa está 1,9 pontos percentuais acima daquela que foi registada no mês anterior.



Esta aceleração dos preços é parcialmente justificada pelos aumentos da energia, com a variação do índice relativa aos produtos energéticos a subir 26,7%, o valor mais elevado desde maio de 1985. Já o índice referente aos produtos alimentares não transformados apresentou uma variação de 9,4%.



O indicador de inflação subjacente (IPC excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) registou uma variação homóloga de 5%, nota o INE, taxa superior em 1,2 p.p. à registada em março de 2022. Este é o valor mais elevado registado desde setembro de 1995.



Esta nota do INE destaca os aumentos das taxas de variação homóloga das classes da habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis, com uma variação de 10,2% em abril, e ainda na classe dos restaurantes e hotéis (9,9% em abril).



Em sentido oposto, as bebidas alcoólicas e o tabaco e o vestuário e calçado apresentaram uma diminuição da taxa de variação homóloga para 0,6% e -0,7%, respetivamente.



Já no que diz respeito ao índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC), que serve para as comparações internacionais, registou uma variação homóloga de 7,4%, uma taxa superior em 1,9 p.p àquela que foi verificada no mês anterior. Este é o segundo mês consecutivo em que é ultrapassado o valor mais alto registado em Portugal desde 1996, ano em que teve início a série do IHPC.



Na comparação com os países da área do euro Portugal fica 0,1 pontos percentuais abaixo da média da zona euro. Portugal reduziu, assim, a diferença entre as duas taxas, já que em março ficou 1,9 pontos percentuais abaixo da média da área do euro.



(notícia atualizada às 11:33)