INE confirma subida de 4,9% do PIB em 2021, à boleia do consumo e investimento

Leia Também PIB supera expectativas e cresce 4,9% em 2021

A economia portuguesa cresceu 4,9% em 2021, confirmou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). A melhoria da atividade económica justificou-se pela recuperação da procura interna, com o consumo e o investimento a crescer face a 2020, o ano marcado pela recessão provocada pela pandemia de covid-19.O crescimento conseguido no ano passado foi o mais elevado desde 1990, assinala o INE. Porém, seguiu-se também a uma recessão histórica, de 8,4%, que foi a maior desde 1954.O organismo de estatísticas explica que o crescimento se fez à boleia da procura interna, que "recuperou significativamente" e deu um contributo líquido de 5,2 pontos percentuais, aos quais a procura externa tirou 0,2 pontos.Do lado da economia doméstica, o consumo privado das famílias cresceu 4,4%, recuperando "parcialmente" da queda de 7,1% que se tinha registado em 2020. As famílias compraram muito mais bens correntes não alimentares do que em 2020 (esta componente subiu 5,4%, depois da queda de 10,4% do ano anterior), mas refrearam o crescimento do consumo dos bens alimentares, de 4,8% para 1,5%.No que diz respeito a bens duradouros, a subida foi de 4,6%, com destaque para um "ligeiro crescimento" da compra de automóveis, depois de uma diminuição histórica em 2020.O consumo público também aumentou (5%), mas importa lembrar que em 2020 esta componente tinha ficado praticamente inalterada (subiu 0,4%) por causa das medidas de confinamento, que ditaram o encerramento de vários serviços públicos, assinala o INE.Do lado das empresas, o INE dá conta de uma recuperação do investimento, que cresceu 7,2%, depois da contração de 5,7% de 2020.O investimento em máquinas e equipamentos subiu 11,5% e em equipamento de transporte passou do colapso de 27,5% em 2020, para um modesto crescimento de 2,4% em 2021. O investimento em construção acelerou para 3,5%, depois de não ter chegado a contrair no primeiro ano da pandemia (tinha subido 1,6%). Os produtos de propriedade intelectual também registaram uma subida relevante, de 8,2%, depois do aumento de 3% do ano anterior.A procura externa líquida, que mostra o contributo para o PIB das exportações, deduzidas das importações, continuou a ter em 2021 um impacto negativo, ainda que menos acentuado. As contas do INE indicam que tirou 0,2 pontos percentuais ao crescimento do PIB (em 2020 tinha roubado 2,9 pontos).A explicar este comportamento está, em grande medida, a componente do turismo. As exportações de serviços melhoraram significativamente em 2021, tendo crescido 16,6% depois da queda de 34%, com o turismo a subir 25,5%. Ainda assim, este setor continua "cerca de 50% abaixo do nível verificado em 2019", sublinha o INE.Do lado das exportações de bens, a subida foi de 11,1%. No total, as vendas ao exterior cresceram 13%, depois da queda de 18,6% de 2020.Nas importações, a melhoria foi semelhante (de 12,8%), sendo que nos bens a subida foi de 11,9% e nos serviços de 18,1%.Como as importações partiram de uma base mais elevada, embora o seu crescimento tenha sido ligeiramente menos expressivo do que o das exportações, o resultado do comércio externo continuou a ser um défice, tendo mesmo ficado um pouco agravado: passou de 2,1% do PIB para 3% do PIB.O INE confirmou também as taxas de crescimento apuradas na primeira estimativa para o PIB do quarto trimestre do ano. Entre outubro e dezembro a economia nacional cresceu 1,6% face ao terceiro trimestre do ano, e 5,8% face ao período homólogo.A comparação com os meses de verão mostra uma travagem maior na procura externa do que na interna, mas ambas deram contributos menores para o crescimento. A procura doméstica deu um contributo líquido de 1 ponto percentual (quando nos três meses anteriores tinha ajudado com 1,3 pontos), mas a procura externa líquida abrandou para um contributo de apenas 0,6 pontos (quando no terceiro trimestre tinha ajudado com 1,4 pontos).(Notícia atualizada às 11:38 com mais informação)