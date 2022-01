PIB supera expectativas e cresce 4,9% em 2021

No quarto trimestre de 2021, a economia nacional cresceu 1,6%, perdendo o gás face ao terceiro trimestre, quando tinha avançado 2,9%, adiantou ainda o INE.



A economia portuguesa cresceu 4,9% em 2021, revelou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE), na sua primeira estimativa para o número. O valor é o mais elevado desde 1990 e supera as expectativas dos economistas e do próprio primeiro-ministro, António Costa, que na semana passada tinha avançado uma previsão revista em baixa de 4,6%.Depois da recessão histórica de 2020, quando a economia encolheu 8,4% por causa da crise gerada pela pandemia de covid-19, o PIB português recuperou para o maior crescimento em mais de três décadas. Conforme explica o INE, a procura interna recuperou fortemente, dando um "contributo positivo expressivo", em resultado da melhoria do consumo privado e do investimento.Já o contributo da procura externa líquida, ou seja, do impacto das exportações deduzidas das importações, foi ainda negativo em 2021, mas bem menos pronunciado. Tanto as importações como as exportações cresceram.A expectativa dos economistas para a evolução do PIB em 2021 apontava para valores em torno de 4,6%, abaixo da meta do Governo de 4,8%, que tinha sido avançada no âmbito da proposta de Orçamento do Estado para 2022, que acabou chumbada no Parlamento. Ainda na semana passada, numa ação de campanha, o primeiro-ministro e secretário-geral do PS tinha dito que a economia teria crescido 4,6% no ano passado, clarificando mais tarde que o número correspondia a novas previsões com que estava a trabalhar.Também os indicadores de atividade económica de mais curto prazo que foram sendo publicados mostravam um abrandamento da atividade. Esse abrandamento face ao terceiro trimestre veio, efetivamente, a concretizar-se. Porém, não foi tão intenso como o esperado, permitindo manter um ritmo anual mais forte.(Notícia em atualização)