INE revê crescimento da economia do quarto trimestre para 0,3%

A economia portuguesa travou menos no final do ano passado do que o estimado inicialmente pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), ao crescer 0,3% no quarto trimestre face aos três meses anteriores e 3,2% em termos homólogos. No entanto, a revisão não teve impacto no crescimento do conjunto do ano.De acordo com a segunda estimativa das contas nacionais, divulgada nesta terça-feira, 28 de fevereiro, pelo INE, no quarto trimestre a economia portuguesa cresceu 0,3% em cadeia e 3,2% em termos homólogos. Esta nova estimativa implica uma revisão em alta de 0,1 pontos percentuais, tanto face ao terceiro trimestre, como face ao mesmo período do ano passado.O INE reviu também a estimativa de crescimento no terceiro trimestre, afirmando agora que a economia subiu 0,3% entre julho e setembro (e não 0,4% como estimado anteriormente). Ou seja, o PIB manteve o ritmo de crescimento, perto da estagnação, no final do ano.No entanto, estas revisões não tiveram impacto no crescimento económico do conjunto do ano, que foi de 6,7%.Segundo o INE, o contributo da procura interna para a variação em cadeia do PIB no quarto trimestre (0,2 pontos percentuais) foi inferior ao registado no trimestre precedente (0,7 pontos percentuais), enquanto o contributo da procura externa passou a positivo (0,1 pontos percentuais), após ter sido negativo no terceiro trimestre (-0,4 pontos percentuais).Mas a leitura de que a procura interna (consumo das famílias, do Estado e das empresas) perdeu fôlego é visível tanto na comparação homóloga, como anual.O INE explica que o contributo da procura interna para a variação homóloga do PIB diminuiu nos últimos três meses de 2022, passando de 3,2 pontos percentuais no terceiro trimestre, para 1,9 pontos percentuais, com um "crescimento menos acentuado do consumo privado e uma diminuição do investimento".O contributo positivo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB também diminuiu, para 1,3 pontos percentuais (1,6 pontos percentuais no trimestre anterior), traduzindo a desaceleração "mais intensa" das exportações do que a das importações.Em termos anuais, a procura interna apresentou "um contributo positivo expressivo" para a variação do PIB, embora inferior ao observado no ano anterior, verificando-se uma aceleração do consumo privado e uma desaceleração do investimento, descreve o INE. Já o contributo da procura externa líquida passou a positivo em 2022, tendo-se registado uma aceleração das exportações "mais intensa" que a das importações.(Notícia em atualização)