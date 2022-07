Inflação acelera para 9,1% em julho. O valor mais alto desde o final de 1992

A taxa de inflação em julho ultrapassou os 9%, tendo atingido o valor mais elevado desde novembro de 1992, indicou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE) na estimativa rápida.



"Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá aumentado para 9,1% em julho (8,7% em junho). Trata-se do valor mais elevado registado desde novembro de 1992", revela o INE.





A inflação subjacente - que exclui os productos mais voláteis como a energia e os produtos alimentares - "terá registado uma variação de 6,2% (6,0% no mês anterior), registo mais elevado desde abril de 1994", detalha o gabinete de estatística.



No que respeita aos produtos energéticos, o INE aponta para uma variação homóloga de 31,2%, o que representa um ligeiro recuo de 0,5 pontos percentuais face ao mês de junho. Os produtos alimentares continuam a apresentar um perfil ascendente com uma variação de 13,2% (11,9% em junho).



O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), que permite comparações com o resto da Zona Euro "terá registado uma variação homóloga de 9,4% (9,0% no mês anterior).



Os dados definitivos da inflação do mês de julho de 2022 serão publicados no dia 10 de agosto.



(Notícia atualizada às 9H45)