Inflação da Zona Euro trava no final de 2018

Em Portugal, a taxa de inflação comparável com os restantes países europeus (o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor, IHPC) fixou-se nos 0,6% em dezembro, abaixo dos 0,9% de novembro.A taxa de variação média do IHPC para 2018 em Portugal foi de 1,2%. Na informação divulgada hoje, o Eurostat não revela ainda a taxa de inflação média da Zona Euro para o ano passado.Os dados completos serão divulgados pelo gabinete de estatísticas da União Europeia a 17 de janeiro.No indicador usado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) - o Índice de Preços no Consumidor (IPC) -, a taxa de inflação média de 2018 situou-se nos 1%.