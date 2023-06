Inflação na Alemanha acelera em junho para 6,4%

"Espera-se que a taxa de inflação na Alemanha seja de 6,4% em junho

", indica o Destatis, sinalizando que, em maio, a variação homóloga do índice de preços no consumidor era de 6,1%. Isso quer dizer que, em comparação com o mês anterior, a taxa de inflação aumentou 0,3 pontos percentuais, interrompendo um ciclo de abrandamento que vinha desde março.



A inflação subjacente, que exclui os bens energéticos e alimentares não transformados (por terem variações de preços mais significativas), também terá acelerado, segundo o Destatis. A estimativa rápida aponta para um aumento de 5,4% para 5,8% em junho, o que revela que o nível de "enraizamento" da inflação na maior economia europeia também está a aumentar.

O aumento do ritmo de subida dos preços na Alemanha é explicado sobretudo pelos serviços. Em junho, o índice de preços relativo aos serviços aumentou de 4,5% para 5,3%, mais 0,8 pontos percentuais. A subida de preços continua a ser maior nos bens, mas abrandou em junho: passou de 7,7% em maio para 7,3% em junho.A contribuir para a aceleração da inflação na Alemanha estiveram também os produtos energéticos. O índice de preços referente à energia aumentou de 2,6% em maio para 3% em junho. Já os alimentos voltaram a registar um alívio nos preços, com um abrandamento de 14,9% em maio para 13,7% neste mês.Além disso, há ainda efeitos base a pesar na variação dos preços em junho. Isto porque, há precisamente um ano, a Alemanha avançou com medidas anti-inflação, como o passe de nove euros para o transporte público e a redução do impostos sobre combustíveis, que permitiram abrandar temporariamente os preços. Com isso, a base de comparação com este ano é inferior à que seria sem essas medidas, o que faz com que a variação homóloga dos preços seja maior.