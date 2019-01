Miguel Baltazar

Os preços no consumidor subiram 0,4% em janeiro deste ano, desacelerando face aos 0,7% registados em dezembro do ano passado, anunciou esta quinta-feira, 31 de janeiro, o Instituto Nacional de Estatística (INE) na estimativa rápida da inflação.A confirmar-se na segunda estimativa, a taxa de inflação está a travar há quatro meses consecutivos. Depois de ter atingido os 1,4%, a taxa de inflação desceu para os 1% em outubro, os 0,9% em novembro, os 0,7% em dezembro e agora para os 0,4% em janeiro.Excluindo os produtos energéticos e produtos alimentares não transformados - cujo preço é historicamente mais volátil pela maior exposição a choques temporários -, a inflação subjacente fixou-se nos 0,7% em janeiro, mais do que os 0,6% registados em dezembro. As variações são em termos homólogos.Tal deve-se à queda dos preços dos produtos energéticos. "A taxa de variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos terá diminuído de 1,4% em dezembro para -2,2% em janeiro", explica o INE.No ano terminado em janeiro, a inflação (Índice de Preços no Consumidor - IPC) fixou-se nos 0,9%.O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) - o indicador que o Eurostat usa para comparar os países europeus - terá registado uma variação homóloga de 0,5% em janeiro, desacelerando face aos 0,6% de dezembro. O Governo previu no Orçamento do Estado para 2019 uma variação de 1,4% para o IHCP português este ano.O IPC mede a evolução temporal dos preços de um conjunto de bens e serviços representativos da estrutura de despesa de consumo da população residente em Portugal. Os dados definitivos da taxa de inflação de janeiro serão publicados a 12 de fevereiro.