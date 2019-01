Paulo Duarte

O crescimento do investimento empresarial deverá ficar abaixo das expectativas em 2018: os empresários apontavam para uma subida de 5,1%, mas no inquérito divulgado esta sexta-feira, 25 de janeiro, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), baixam a expectativa para 1,9%. Contudo, 2019 deverá ser um ano de aceleração para o investimento.No inquérito de conjuntura ao investimento, o INE revela que em 2019 o investimento empresarial, em termos nominais (sem considerar a inflação), deverá apresentar um crescimento de 4,4%. Este ano deverá aumentar a importância relativa do investimento orientado para a racionalização e reestruturação das empresas.A aceleração é determinada em grande parte pelas empresas que têm mais de 500 empregados, destacando-se entre os setores o dos "transportes e armazenagem" e o do "comércio por grosso e a retalho". Em termos de categorias, o investimento em material de transporte deverá dar o contributo maior.Já para 2018 o otimismo esvaziou-se. "Os resultados deste inquérito apontam ainda para um aumento de 1,9% do investimento em 2018, traduzindo uma revisão em baixa face às perspetivas reveladas no inquérito anterior (variação de 5,1%), em particular nas empresas de maior dimensão (500 ou mais pessoas ao serviço)", nota o INE.Esta aceleração entre 2018 e 2019 é também esperada pelo Governo. O Executivo espera que o investimento (empresarial em conjunto com o do setor público) trave de um crescimento de 9,2% em 2017 para 5,2% em 2018, acelerando depois para 7% em 2019.A impedir um maior investimento privado em Portugal continua a estar a deterioração das perspetivas de vendas - o fator limitador mais identificado pelos empresários - numa altura em que a desaceleração económica a nível mundial é o tema que domina a agenda."Entre 2018 e 2019, prevê-se um aumento do peso relativo da insuficiência da capacidade de autofinanciamento e da deterioração das perspetivas de venda e uma redução do peso relativo da dificuldade em obter crédito bancário e da dificuldade em contratar pessoal qualificado", explica ainda o gabinete de estatísticas sobre o financiamento das empresas.Numa análise às empresas com caráter exportador, dentro do setor das indústrias transformadoras, o investimento comportou-se acima da média em 2018 com uma subida de 6,1%. No entanto, 2019 não traz boas notícias dado que "perspetiva-se uma diminuição de 2,3% do investimento empresarial nas empresas exportadoras".O período de inquirição às empresas realizou-se entre 1 de outubro de 2018 e 17 de janeiro de 2019. O Inquérito de Conjuntura ao Investimento (ICI) foi realizado a uma amostra de 3.731 empresas com mais de 4 pessoas ao serviço e classificadas nas divisões 05 a 82 da CAE-Rev. 3, com um volume de negócios no ano de seleção da amostra de pelo menos 125 mil euros.