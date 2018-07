PME travam ritmo do investimento empresarial em 2018

A estimativa até foi revista em alta face ao último inquérito do INE, mas o investimento vai mesmo desacelerar face ao ano passado. As empresas estão a pedir mais dinheiro ao banco e a gastá-lo no reforço da produção.

O investimento das empresas portuguesas deve aumentar 5,1% em termos nominais durante o ano de 2018, um valor alimentado pelas grandes empresas, com mais de 500 trabalhadores, e que compara com a primeira estimativa de 3,7% no inquérito realizado há seis meses pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). No entanto, as intenções manifestadas pelos empresários mostram uma desaceleração do ritmo em relação ao ano passado, que registou uma subida de 7,3% da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF).

O mais recente Inquérito de Conjuntura ao Investimento, que auscultou as empresas entre 1 de Abril e 28 de Junho, mostra que o crescimento menos acentuado da FBCF empresarial observada em 2018, face ao ano anterior, reflecte o contributo negativo de -0,7 pontos percentuais (p.p) das empresas do 1º escalão (menos de 50 trabalhadores) e de -1,5 p.p. nas empresas do 2º escalão, que empregam entre 50 e 249 pessoas.