ISEG aponta "desaceleração substancial" do crescimento do PIB no 2.º trimestre

O ISEG espera uma "desaceleração substancial do crescimento em cadeia" no segundo trimestre, mas mantém a projeção para o conjunto do ano entre 6% e 7,2%, de acordo com a síntese de conjuntura divulgada esta quarta-feira.Para os economistas do Grupo de Análise Económica da escola de economia e gestão, "atendendo aos primeiros dados dos indicadores quantitativos relativos ao segundo trimestre, em particular relativos a abril, a economia portuguesa continuou a crescer em relação à média do 1.º trimestre" quando cresceu 11,9% em termos homólogos e 2,6% em cadeia.Os mesmos dados indicam que a evolução estará "sustentada no crescimento do consumo e na retoma do setor dos serviços". Assim, "a manter-se em maio e junho esta evolução, isto significa que", sublinham os economistas.Recorde-se que nos primeiros três meses de 2021, a atividade económica em Portugal foi afetada por um período de confinamento muito restritivo iniciado no final de 2020 e que se prolongou pelo início do ano seguinte.O ISEG indica que a escalada da inflação deve continuar no resto do ano. "Para a segunda metade do ano não parece improvável que a escalada da inflação, que no presente está longe de poder ser considerada limitada, em amplitude e no tempo, não comece a ter efeitos sobre o consumo privado e em termos de procura externa", referem os economistas.A concretizar-se este cenário, deverá resultar num "mais rápido arrefecimento do crescimento", não afetando, contudo, as previsões para o conjunto do ano. "Não existindo de momento mais dados, e apesar da revisão em baixa das previsões de crescimento para a Zona Euro,", concluem.