Maioria da Zona Euro ainda espera inflação bem acima dos 2%

Segundo uma análise do Negócios aos Programas de Estabilidade, todos os países da moeda única (menos a França, que ainda não entregou o documento) estimam que os preços no consumidor ainda apresentem este ano crescimentos acima do objetivo de médio prazo do BCE.



DR Susana Paula susanapaula@negocios.pt 18:00







A maioria dos 20 países da Zona Euro ainda espera que os preços continuem a subir bem acima dos 2% este ano, mas também no próximo, esperando que apenas a partir de 2025 a inflação volte aos níveis considerados normais.



Segundo uma análise do Negócios aos Programas de Estabilidade remetidos à Comissão Europeia até ao final de abril, todos os países da moeda única (menos a França, que ...

