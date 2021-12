Metro de Lisboa fecha mais cedo no Natal; Carris e STCP mexem nos horários até 7 de janeiro

O Metropolitano de Lisboa vai deixar de circular a partir das 22h na noite de Natal e, no dia seguinte, retoma o serviço apenas às 08h, a "exemplo de anos anteriores", devido à "face acentuada redução da procura", anunciou a empresa em comunicado.





Também para "adequar a oferta à redução esperada da procura", a Carris deu conta de alterações de serviço que vão durar entre 24 de dezembro e 7 de janeiro. Em comunicado, divulgado esta terça-feira, a empresa deu conta de que vão entrar em vigor os horários de sábado do mês de agosto, o que inclui a suspensão das carreiras 722 e 756.





O plano das festas estipula que, na próxima sexta-feira, dia 24, onze carreiras (705, 712, 713, 734, 748, 753, 774, 781, 783, 799 e 25E) funcionem com horário especial de dia útil, enquanto nove outras (703, 717, 720, 723, 724, 729, 731, 738 e 773) sigam o horário especial ajustado de sábado. Já o autocarro 725 vai circular no percurso de dia útil.





A partir das 20h prevê-se uma redução de serviço, mantendo-se a funcionar apenas as carreiras 703, 708, 717, 735, 736, 742, 750, 751. Já as linhas 755, 758, 760 e 767 sofrem um corte na frequência para metade, enquanto o 15E termina a circulação às 22h. O ascensor da Glória, também sob alçada da Carris, deixa de fazer viagens uma hora antes.





Fica ainda o aviso: a rede da madrugada da Carris não vai circular na noite de 24 para 25.





Já no 25, dia de Natal, vigora o horário de feriado de agosto (o que inclui a suspensão da carreira 722), estando ainda definida uma redução do serviço global ao início da manhã. Os autocarros 703, 717, 720, 724, 729, 731, 736, 738 e 773 vão cumprir horário especial. No dia 26, domingo, será aplicada a tabela horária de domingo de agosto (o que inclui igualmente a suspensão da carreira 722).





Entre o fim de semana do Natal e a passagem de ano, ou seja, entre os dias 27 de 31 de dezembro, os transportes da Carris vão seguir o horário de dia útil de verão. Há, no entanto, exceções para a véspera de ano novo, já que vai haver um reforço entre as 22h e as 03h nas carreiras ou zonas "onde se verifique um pico de procura", mesmo com a rede da madrugada a funcionar normalmente.





Já o primeiro fim de semana de 2022 (1 e 2 de janeiro) será em tudo igual ao último deste ano (25 e 26), pelo menos em termos de horários dos transportes da Carris.





Por fim, atendendo à "suspensão das atividades letivas presenciais, decretada pelo Governo", a semana de 3 a 7 de janeiro vai seguir o horário das férias escolares.



O horário das férias escolares é, de resto, o que vai nortear as frequências dos autocarros e elétricos da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) também até 7 de janeiro, já que só voltam ao "período normal" a 10 de janeiro, com o regresso às aulas.





Ao abrigo do horário, que entrou em vigor esta segunda-feira, há também ajustes para os dias festivos. Assim, na véspera de Natal, dia 24, os autocarros vão operar com um horário "especial", "muito aproximado ao de sábado", com a recolha gradual das viaturas a acontecer entre as 19h e as 21h. Já no horário noturno, entre as 21h e as 01 do dia de Natal, manter-se-ão a funcionar nove linhas que, segundo a empresa, asseguram as principais ligações entre os seis concelhos onde circula ((Porto, Gaia, Gondomar, Maia, Matosinhos e Valongo). O serviço de madrugada (de 24 para 25 de dezembro), por seu turno, vai contar com um serviço em cinco linhas, com frequência de hora a hora.





Já no dia de Natal, todas as linhas de autocarro vão começar a operar um pouco mais tarde do que o habitual – 07h – e praticar o horário habitual de domingos e feriados, segundo informações disponibilizadas no portal da STCP.





No caso dos elétricos, na sexta-feira, dia 24, as linhas 1 e 18 realizam as últimas partidas com viagens completas até às 17h, enquanto no sábado, dia 25, assumem o horário de domingos e feriados mas só iniciam o serviço pelas 14h.



Para o período da passagem de ano, o horário assemelha-se ao praticado no Natal, com os autocarros da rede STCP a operarem com o horário "especial" na sexta-feira, dia 31 de dezembro, mas mantendo as linhas noturnas e de madrugada inalteradas. No dia 1 de janeiro, estará em vigor o horário habitual de "domingos e feriados".





Já os elétricos vão passar ao lado da passagem de ano, ao funcionar "com o horário habitual, sem qualquer alteração".