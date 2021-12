Consumo de bebidas alcoólicas na rua proibido no Natal e Ano Novo

O consumo de álcool na via pública vai ser proibido no Natal e no Ano Novo, anunciou António Costa esta terça-feira, no briefing após o Conselho de Ministros (CM).



Entre as recomendações do Governo para o Natal e Ano Novo consta a proibição do consumo de bebidas alcoólicas na via pública nos dias 24 e 25 de dezembro e também na passagem de ano, nos dias 30 e 31 de dezembro e no dia 1 de janeiro.





As novas restrições para a época festiva foram anunciadas pelo primeiro-ministro, que apelou a que os portugueses fizessem testes sempre que tal seja possível. Para tal, o executivo aumentou também o número de testes antigénio comparticipados por utente, que passa agora a ser de seis testes mensais.





"Todos os que puderem façam um teste antigénio nas farmácias", apelou o primeiro-ministro, com a aproximação da época do Natal e da passagem de ano.A proibição de bebidas alcoólicas não é a única restrição para a via pública nesta quadra festiva. Também os ajuntamentos com mais de dez pessoas na via pública vão ser proibidos nesta passagem de ano.(notícia atualizada)