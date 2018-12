Mariline Alves

A economia portuguesa deve ter acelerado ligeiramente nos últimos três meses do ano, depois de ter crescido 0,3% em cadeia no terceiro trimestre, estima o banco Montepio, num relatório divulgado nesta segunda-feira, 31 de Dezembro. No terceiro trimestre , o produto interno bruto (PIB) cresceu 0,3% face ao trimestre anterior e 2,1% em termos homólogos, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), dando força à ideia de que dificilmente a economia crescerá ao ritmo de 2,3%, definido pelo Governo como o objectivo para o conjunto do ano.No relatório divulgado agora, os economistas do Montepio revêem em baixa em 0,1 pontos percentuais a estimativa do crescimento em cadeia dos últimos três meses do ano, esperando agora que o PIB tenha crescido entre 0,4% e 0,6%, o que representa uma ligeira aceleração face ao trimestre anterior.Os dados da produção industrial, divulgados em Novembro, foram "mais desfavoráveis" do que o esperado pelos economistas do banco, o que justifica a ligeira revisão em baixa.Ainda assim, a aceleração prevista não deve ser suficiente para chegar à meta do Governo. O de