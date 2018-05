PIB da Alemanha cresceu ao menor ritmo em mais de um ano

Os dados revelados esta terça-feira, 15 de Maio, mostram que a economia alemã cresceu 0,3% no primeiro trimestre deste ano, o menor ritmo de crescimento do produto interno bruto (PIB) germânico em mais de um ano. Face ao período homólogo, a economia germânica cresceu 2,3%.





Este crescimento ficou abaixo das estimativas dos analistas e foi um abrandamento em linha com o registado na Zona Euro (+0,4%). Segundo o Banco Central Europeu, este abrandamento poderá ser temporário.