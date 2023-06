A economia da Zona Euro contraiu no primeiro trimestre do ano. Apesar das estimativas iniciais apontarem para crescimento, o produto interno bruto (PIB) da região recuou 0,1% entre janeiro e março, o que significa que não escapou a uma recessão no inverno."No primeiro trimestre de 2023, o PIB ajustado à sazonalidade decresceu em 0,1% na Zona Euro e aumentou em 0,1% na União Europeia, em comparação com o trimestre anterior", revela o relatório com os dados finais divulgado esta quinta-feira pelo Eurostat.No quarto trimestre de 2022, o PIB da Zona Euro tinha recuado 0,1% na Zona Euro e 0,2% na UE. Significam os novos números que os países da moeda única acumulam, na comparação em cadeia, dois trimestres consecutivos de contração económica.Já face ao mesmo período do ano anterior, o PIB ajustado à sazonalidade cresceu, no primeiro trimestre do ano, 1% tanto na Zona Euro como na União Europeia. Representa uma desaceleração em ambos os casos face ao crescimento de 1,8% e 1,7%, respetivamente, nos três meses anteriores.

A contribuir negativamente para a evolução da economia esteve o consumo das famílias europeias, mas também a despesa pública dos Estados-membros e alterações aos inventários. Em sentido contrário, travaram maiores recuos o investimento (formação bruta de capital fixo) e a balança externa.



No que diz respeito ao emprego, houve um crescimento do número de pessoas empregadas de 0,6% na Zona Euro e de 0,5% na UE, no primeiro trimestre do ano, face aos três meses anteriores. No final de 2022, o reforço tinha sido de 0,3% em ambas as regiões.



Esta é a terceira divulgação do Eurostat destes dados, que contam já com informação de todos os países, o que justifica as várias revisões. Portugal deixou também de ser o país que mais cresceu no primeiro trimestre, mas continua numa posição de liderança.A economia portuguesa avançou 1,6% face aos três meses anteriores (e 2,5% em termos homólogos). Esta evolução em cadeia é apenas ultrapassada pela expansão da Polónia 3,8%) e Luxemburgo (2%).Em sentido contrário, a Irlanda foi o país que mais recuou, com uma contração económica de 4,6%, seguido da Lituânia, cuja economia caiu 2,1% no primeiro trimestre face aos três meses anteriores. No total, oito países registaram um crescimento negativo no primeiro trimestre do ano.(Notícia atualizada às 10:45)