Em 2019, a Lituânia, a Bulgária e o Reino Unido foram os únicos países da UE que aceleraram face a 2018. Todos os restantes, incluindo Portugal, desaceleraram, tal como a economia mundial, sendo que as maiores travagens foram registadas pela Irlanda, Malta e Letónia (menos dois pontos percentuais).



Comissão Europeia avisava que a evolução de Portugal contrastava com as "catching-up economies" (economias em processo de convergência) em que o PIB per capita "já está no mesmo nível de Portugal, superando a diferença de cerca de 17 pontos percentuais em 15 anos".Em 2019, a Lituânia, a Bulgária e o Reino Unido foram os únicos países da UE que aceleraram face a 2018. Todos os restantes, incluindo Portugal, desaceleraram, tal como a economia mundial, sendo que as maiores travagens foram registadas pela Irlanda, Malta e Letónia (menos dois pontos percentuais).

No ano passado, o PIB português cresceu 2,2%, acima dos 1,2% da média da Zona Euro (ponderada pelo tamanho de cada país) e dos 1,5% da média da União Europeia a 28 - o Reino Unido saiu oficialmente da UE apenas a 31 de janeiro de 2020.No entanto, o ranking do crescimento europeu mostra que Portugal, apesar de estar acima da média, não se destaca particularmente. Em 2019, 12 países cresceram mais, dois (Letónia e Dinamarca) cresceram ao mesmo ritmo e 10 cresceram menos, tal como mostra o gráfico.Entre os 12 países que cresceram mais estão o Chipre, Estónia, Lituânia, Malta, Eslováquia, Eslovénia, Polónia, República Checa e Hungria. Estes são os mesmos países, somando a Letónia, que a Comissão Europeia se referia há duas semanas como o grupo do centro e do leste europeu que tinham apanhado o PIB per capita português.No relatório específico por país relativo a Portugal, aNeste destaque divulgado pelo gabinete de estatísticas europeu ainda não são divulgados os valores anuais para a Croácia, Luxemburgo e Finlândia.De acordo com os dados do Eurostat, Portugal foi o único países da União Europeia onde o emprego estagnou no quarto trimestre. Houve descidas em três países - Polónia, República Checa e Itália - e nos restantes continuou a verificar-se a melhoria do mercado de trabalho, principalmente em Malta (+1,6%) e na Irlanda (+1,3%).No total, existiam 209,3 milhões de pessoas com emprego na UE a 27, das quais 160,7 milhões na Zona Euro, o que representa os valores mais elevados de sempre.Já a produtividade do trabalho estagnou na Zona Euro e melhorou "ligeiramente" na UE a 27 no quarto trimestre de 2019, após a queda registada no conjunto de 2018.