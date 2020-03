OCDE corta previsões do PIB mundial e da Zona Euro e admite contração no 1.º trimestre

A sharp slowdown in world growth is expected in the first half of 2020 as supply chains & commodities are hit, tourism drops & confidence falters.



Global growth is seen falling to 2.4% for 2020, compared to 2.9% in 2019.



O maior corte das projeções ocorre no PIB da Índia que é revisto em baixa em 1,1 pontos percentuais para os 5,1%. Segue-se a economia chinesa com menos 0,8 pontos, com um crescimento de 4,9%.Já para 2021 a revisão é em alta, prevendo-se uma recuperação face a este ano. A previsão para o PIB mundial é de 3,3%, mais três décimas do que em novembro do ano passado. Para o PIB da Zona Euro manteve-se nos 1,2%.Esta atualização da OCDE - num relatório apelidado "Coronavírus: A economia mundial em risco" - afunda as taxas de crescimento a nível mundial para níveis que não se via há uma década. As previsões da OCDE assumem que o surto do Covid-19 irá atingir o seu pico ainda neste primeiro trimestre de 2020 e que o impacto noutras regiões fora da China será "contido".Contudo, num cenário em que a situação piore ainda mais, a OCDE recomenda que haja "políticas coordenadas" entre as maiores economias tanto ao nível da saúde pública como de estímulos económicos. Nesse caso, o crescimento mundial poderia ser de apenas 1,5% com a possibilidade de recessões em economias como o Japão e a Zona Euro.Na conferência de imprensa, a economista-chefe da OCDE, Laurence Boone, avisou que a natureza deste desafio faz com que a política monetária não seja a ferramenta mais apropriada. "Não é apenas um choque na procura. É um choque na confiança e uma disrupção na cadeia de distribuição com a qual os bancos centrais não conseguem lidar sozinhos", alertou Boone, numa altura em que alguns bancos centrais, principalmente a Fed e o Banco do Japão, já garantiram que vão tomar as medidas adequadas.Na opinião da OCDE, a ação deve vir por parte dos Estados: as medidas podem incluir mais orçamento para os serviços de saúde, maior flexibilidade no horário de trabalho com garantias de que o salário é pago, maior liquidez para o setor financeiro e ajuda focada em setores mais afetados como o turismo.(Notícia em atualização)