Portugal foi o país da União Europeia onde a produção industrial mais caiu em janeiro

Instituto Nacional de Estatística

A produção industrial em Portugal foi a que registou a maior queda homóloga entre os países da União Europeia (UE) em janeiro deste ano, fruto das restrições a que o país foi sujeito em meados deste mês para conter a propagação da covid-19.Enquanto que a média europeia - quer em termos de Zona Euro, como de União Europeia - foi positiva, Portugal registou uma derrocada de 6,5% neste indicador, como indicou o INE ) no passado dia 2 de março.Agora, com os dados do Eurostat divulgados, com todos os países da região, percebe-se que a produção industrial em Portugal foi a que mais sofreu neste mês. Na Zona Euro, a produção industrial aumentou 0,1% e na UE ganhou 0,3%, em termos homólogos.No mesmo período, na Zona Euro, a produção de bens intermediários cresceu 1,8%, de bens de consumo duradouros subiu 1,6%, de bens de capital ganhou 0,9% e de energia expandiu 0,4%, enquanto a produção de bens de consumo não duradouros caiu 3,9%.Na UE, a produção de bens de consumo duradouros cresceu 3%, de bens intermediários subiu 2,2% e os de capital ganhou 0,9%, enquanto a produção de energia caiu 0,5% e a de bens de consumo não duradouros perdeu 3,2%.Entre os Estados-membros para os quais existem dados disponíveis, os aumentos mais elevados registaram-se na Irlanda (+ 27,5%), Lituânia (+ 11,8%) e Polónia (+ 5,6%). As maiores quedas foram observadas em Portugal (-6,5%), Malta (-6,2%) e Eslováquia (-4,0%).