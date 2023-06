Portugal perdeu quota de mercado em Espanha, França e Alemanha em 2022

Leia Também Exportações e importações de bens caem em abril. É o primeiro recuo em dois anos

Portugal perdeu quota de mercado para os seus três principais destinos comerciais em 2022, já que as exportações para Espanha, França e Alemanha cresceram menos do que as importações a estes países no ano passado, admite nesta sexta-feira, 9 de junho, o Instituto Nacional de Estatística (INE)."A análise da evolução das exportações portuguesas de bens para os três principais mercados de destino (Espanha, França e Alemanha) revela que, em 2022, as exportações nacionais para estes três mercados apresentaram menor dinamismo, indiciando perdas de quota de mercado, enquanto as importações nacionais cresceram mais do que as exportações totais desses países", afirma o INE numa análise às trocas comerciais de Portugal no contexto da União Europeia .As exportações para Espanha aumentaram 19,7% em 2022, um crescimento inferior ao registado nas compras feitas àquele país, que subiram 32%.De acordo com o INE, as vendas portuguesa para Espanha destacaram-se na categoria dos veículos e de outro material de transporte (mais 3,2%), enquanto o total das importações espanholas correspondentes cresceu 23,9%.Já relativamente a França, as exportações cresceram 16%, enquanto as importações ao país avançaram 28,6%. E quanto à Alemanha, as vendas aumentaram 21,4%, enquanto as compras subiram 24,2%.