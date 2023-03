Prestações do crédito subiram 61,6% em 2022

No ano passado, a prestação mensal ao banco da esmagadora maioria das famílias com crédito à habitação agravou-se 61,6% em 2022. Com subida das taxas de juro pelo BCE, aumento pode chegar aos 88,5%, comparando março de 2022 com março de 2024. As contas são do semanário Expresso e foram poublicadas nesta sexta-feira, 10 de março. Assim, em dois anos, entre março de 2022 e março de 2024, a subida da prestação mensal, em termos agregados, rondará os 88,5%. São mais 266 euros por mês por cada 100 mil de dívida (em créditos de 30 anos).

Prestações do crédito subiram 61,6% em 2022









