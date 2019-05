A taxa de inflação caiu para 0,5% em maio, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Em abril a taxa de inflação tinha descido para 0,8%.A contribuir para este desempenho dos preços no consumidor terá estado o índice de preços nos produtos energéticos que "terá diminuído de 1,1% em abril para 0,1% em maio", revela o INE.O dados divulgados esta sexta-feira, 31 de maio, são apenas provisórios, estando prevista a divulgação dos dados definitivos no dia 14 de junho.