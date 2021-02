UE fechou 2020 a piorar: economia no vermelho, mortalidade em excesso, confiança a cair

O final de 2020 voltou a ser mais negativo para a União Europeia. Com a pandemia de covid-19 a agravar-se, muitos indicadores económicos e de saúde pública pioraram, assinala o Eurostat, no comentário a uma nova ferramenta criada pelo organismo de estatística para acompanhar a recuperação dos países europeus."Depois do forte crescimento do terceiro trimestre de 2020, o PIB contraiu um pouco no quarto trimestre, à medida que uma nova vaga da pandemia de covid-19 provocou a renovação de medidas de contenção nos Estados-membros", lê-se no comunicado. No terceiro trimestre a economia europeia tinha crescido 11,5% face aos três meses anteriores, mas no final do ano fechou a contrair 0,4%.Os peritos europeus assinalam ainda que o excesso de mortalidade aumentou na região entre agosto e novembro e que os dados mais recentes (de janeiro) sobre o clima económico – que avalia a confiança de empresas e famílias – se degradaram.Ainda assim, nota que o impacto das medidas mais restritivas de confinamento no final do ano passado não foi tão violento em termos económicos como o verificado na primeira vaga, quando a contração da atividade foi mais acentuada.O organismo de estatísticas europeu criou uma espécie de painel de bordo para acompanhar os impactos da pandemia em várias dimensões: economia e preços, comércio e negócios, pessoas e trabalho. A ferramenta permite comparar a evolução de diferentes indicadores que mostram o impacto da pandemia em todos os países da UE, com a vantagem de facilitar uma leitura rápida dos dados mais sensíveis à evolução da pandemia.Pode ser consultada aqui: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/recovery-dashboard/