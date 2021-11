Leia Também Trabalhadores das filiais estrangeiras ganham mais 395 euros do que nas empresas nacionais

Em 2020, havia em Portugal 9.101 filiais estrangeiras, que empregavam 571 mil pessoas, revelam as estatísticas da globalização, divulgadas esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Comparando com o ano anterior, trata-se de uma subida de 1,6% neste número de filiais (8.961 em 2019), correspondendo a 2% do total das sociedades não financeiras.Em termos médios, cada filial empregava 63 pessoas em 2020, "um valor muito superior ao registado nas sociedades nacionais (6 pessoas)", contextualiza o INE. O número total de pessoas ao serviço destas filiais estrangeiras está a aumentar pelo terceiro ano consecutivo - em 2018, por exemplo, as filiais estrangeiras empregavam 513.479 pessoas.Entre 2018 e 2020, o peso das pessoas ao serviço das filiais de empresas estrangeiras face ao total das sociedades cresceu 1,2 pontos percentuais, correspondendo a um aumento de cerca de 57 mil pessoas ao serviço.Enquanto o valor acrescentado bruto (VAB) destas empresas recuou 7,3% no ano passado, para um total de 24 mil milhões de euros, a queda foi menor quando comparada com a diminuição do VAB das empresas nacionais, que caiu 11,5%. Também o volume de negócios destas empresas recuou 9%, devido à situação de pandemia, correspondendo a 101 mil milhões de euros. Os gastos com o pessoal diminuíram 1,1%, correspondendo em termos nominais a 14,6 mil milhões de euros em 2020.De acordo com estes dados, 73,5% do VAB gerado por filiais estrangeiras dizia respeito sociedades detidas por entidades sediadas em países da União Europeia.As filiais de grandes dimensões - 514 sociedades - foram responsáveis por 64,1% do total do VAB das filiais estrangeiras, gerando 15,5 mil milhões de euros. Este meio milhar de empresas tinha ao serviço 396 mil pessoas - o equivalente a 69,3% do total de empregados das filiais estrangeiras.Na análise por setor de atividade económica, a informação e comunicação foi o único a registar uma taxa de crescimento positivo do VAB, com uma subida de 14,2%. Este foi o setor que demonstrou maior resiliência à crise trazida pela pandemia no ano passado.Estes dados revelam significativas diferenças na área salarial. A remuneração média mensal nestas empresas era em 2020 de 1.414 euros, 39,9% acima das remunerações encontradas nas sociedades nacionais (1.010 euros). Ou seja, trabalhar para uma filial estrangeira de alguma empresa poderá conferir mais 404 euros na remuneração.Já a produtividade aparente do trabalho estava 73,1% acima das sociedades nacionais, atingido os 42.225 euros em 2020.Ainda nos salários, a diferença é ainda maior quando se olha para as filiais de empresas estrangeiras micro, refere o INE, onde a remuneração média mensal ascendia a 2.146 euros, uma variação de 163,8% face à remuneração média das sociedades nacionais. Já na comparação de remunerações entre filiais estrangeiras de grandes dimensões e as empresas nacionais do mesmo tipo a diferença é menor: 1.297 euros contra 1.205 euros.As remunerações médias subiram 1,2% nas filiais estrangeiras na comparação com 2019. No contexto do layoff simplificado, 29,5% das filiais estrangeiras recorreram a esta medida no ano passado, face a 25,4% nas sociedades nacionais, "o que permitiu atenuar os efeitos negativos da pandemia na remuneração média mensal, de forma mais intensa nas filiais estrangeiras", explica o INE.Dado o seu peso relativo mais elevado, "as filiais estrangeiras que recorreram ao layoff simplificado representavam 84,3% do pessoal ao serviço e 73,2% das remunerações do total das filiais estrangeiras (62,0% e 65,0%, respetivamente, nas sociedades nacionais)."