Zona Euro com excedente comercial de 3,3 mil milhões de euros em Janeiro

Na Zona Euro, as exportações de bens ascenderam a 178,6 mil milhões de euros, sendo que as importações foram de 175,4 mil milhões de euros, o que significa que a área do euro registou um excedente de 3,3 mil milhões. No ano passado, o excedente foi de 236 mil milhões de euros.

Reuters

A Zona Euro registou em Janeiro um excedente comercial de 3,3 mil milhões de euros, de acordo com a primeira leitura do Eurostat, publicada esta segunda-feira, 19 de Março. Para este comportamento, contribuiu a subida de 9,1% das exportações, para 178,6 mil milhões de euros, em Janeiro deste ano, comparativamente com o mesmo período do ano passado. As importações também aumentaram, mas em menor dimensão: subiram 6,3% para 175,4 mil milhões de euros.



O excedente comercial obtido pelos países da moeda única no início deste ano, de acordo com os dados do Eurostat, denota uma evolução positiva, quando comparado com o ano passado. É que em Janeiro de 2017, a Zona Euro registou um défice de 1,4 mil milhões de euros, indica a primeira leitura do Eurostat.



No ano passado, a exportação de bens da área do euro para o resto do mundo cifrou-se em 2.194,0 mil milhões de euros, o que reflecte uma subida de 7,1% face ao ano anterior. Apesar das importações nos 12 meses do ano passado terem aumentado 9,8% para 1.958,0 mil milhões de euros, o excedente comercial da Zona Euro foi de 236 mil milhões de euros, abaixo dos 265,3 mil milhões de euros registados em 2016.



União Europeia com défice de 20 mil milhões de euros



A União Europeia registou um défice de 20,3 mil milhões de euros no primeiro mês do ano. A primeira leitura divulgada pelo Eurostat indica que as exportações de bens extra-UE, em Janeiro, ascenderam a 150,5 mil milhões de euros, o que representa uma subida de 6,5%, quando comparado com o mesmo período de 2017.



As importações para o resto do mundo subiram 7,6% para 170,8 mil milhões de euros. Assim, a União Europeia registou um défice de 20,3 mil milhões de euros.