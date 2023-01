Zona Euro sem contração no final de 2022. Portugal entre as economias que mais cresceram

Leia Também Economia escapa a contração no último trimestre e cresce 6,7% em 2022

A economia da Zona Euro escapou à contração no final do ano passado ao registar um crescimento de 0,1% no quarto trimestre de 2022 face aos três meses anteriores. Já o PIB da União Europeia (UE) estagnou, de acordo com os dados publicados esta terça-feira pelo Eurostat.Com estes dados, a Zona Euro poderá escapar à recessão neste inverno, contrariando as primeiras previsões dos economistas, tal como o Negócios já tinha escrito. Os dados do gabinete de estatísticas europeu divulgados nesta terça-feira, 31 de janeiro, são uma primeira estimativa e consideram ainda apenas 12 Estados-membros. Entre esses países, apenas seis escaparam à recessão: Bélgica, Irlanda, Espanha, França, Letónia e Portugal. E mesmo assim, à exceção da economia irlandesa que cresceu 3,5% face ao trimestre anterior, os níveis de crescimento são muito baixos, oscilando entre os 0,1% e os 0,3%.Nesse sentido, Portugal surge entre os que mais cresceram: no último trimestre de 2022, a economia portuguesa avançou 0,2% , travando face ao crescimento já muito ligeiro dos três meses anteriores. Mas dos 12 países com dados já conhecidos, só a Irlanda cresceu mais. A Letónia avançou 0,3% e Espanha cresceu o mesmo que Portugal.Entre os países que recuaram face ao trimestre anterior destaque para a Lituânia, cuja economia diminuiu 1,7% face ao terceiro trimestre. Seguem-se a Áustria, a Suécia, Itália e Chéquia. Por fim, a economia da Alemanha, motor da economia europeia, recuou 0,2%, pelas contas do Eurostat.Em termos homólogos, a Zona Euro avançou 1,9% e a maioria dos 12 Estados-membros analisados agora registaram taxas de crescimento positivas no quarto trimestre face aos mesmos três meses de 2021. As exceções foram a Suécia (0,6%) e a Lituânia (-0,4%). Portugal foi dos que mais cresceu, ficando apenas abaixo da Irlanda (com um crescimento homólogo de 15,7%).A estimativa rápida do gabinete de estatística da UE aponta para um crescimento anual do produto interno bruto de 3,5% nos países da moeda única e de 3,6% no conjunto dos 27 Estados-membros face a 2021.Embora o Eurostat ainda não apresente dados do crescimento anual dos Estados-membros, o INE divulgou também nesta terça-feira que Portugal cresceu 6,7% em 2022, um crescimento económico que fica acima das médias da UE e da Zona Euro.Os dados do Eurostat são ainda incompletos e podem ser revistos. O gabinete de estatística conta divulgar mais informação sobre o andamento da economia na Zona Euro e na UE em meados de fevereiro e em março.(Notícia atualizada com mais informação pela última vez às 10:49)