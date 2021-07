“Ainda não sabemos quando podemos alcançar o pico de contágios”

A situação "continua a degradar-se" mas o Governo ainda não tem informação sobre se Portugal já atingiu ou se pode atingir o pico de contágios pelo novo coronavírus.





Questionada sobre se esse momento já passou, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, foi prudente.





"Ainda não sabemos quanto podemos alcançar o pico", respondeu, no final da reunião de concelho de ministros que decidiu alargar as restrições de 60 para os 90 concelhos que têm agora um risco epidemiológico elevado ou muito elevado.





Mariana Vieira de Silva apresentou dados para mostrar que "o ritmo de crescimento dos contágios" é agora menor: enquanto na semana passada era de 50% esta semana continua a crescer, mas de forma mais lenta: o aumento foi de 28%. A ministra também já tinha referido que o recurso aos hospitais cresce a um ritmo mais lento do que os contágios.





Veremos os próximos dias e aguardamos pela reunião de Infarmed, que está marcada para daqui a duas semanas, para dia 27 de julho, acrescentou.

A ministra também foi questionada sobre a situação do litoral algarvio, que tem todos os concelhos em risco elevado ou mais elevado, agora que os portugueses se deslocam para sul, para passar férias.





Mariana Vieira da Silva não indicou qualquer medida específica, mas sublinhou que a situação do Algarve "reforça a importância das medidas tomadas na semana passada", como a obrigatoriedade de teste ou apresentação de certificado à chegada ao alojamento e nos restaurantes.



Nas últimas 24 horas Portugal somou mais 3.641 casos e cinco mortes. Lisboa e Vale do Tejo (LVT) continua a ser a região com maior número de novos casos - 1.509 -, mas o Norte aproxima-se destes valores, com 1.309 infeções.



Durante a conferência de imprensa, a ministra referiu que já há 3,2 milhões de portugueses com vacinação completa há mais de quinze dias.



