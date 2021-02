Ceticismo com as máscaras desvanece na Suécia com aumento das infeções

As autoridades em Estocolmo e noutras regiões suecas estão a abandonar do ceticismo inicial e aconselham agora a população a usar máscara, isto numa altura em que o país enfrenta uma terceira vaga de infeções do coronavírus (sobretudo na capital).

Este desenvolvimento marca uma inversão nas dúvidas que anteriormente existiam no país acerca das máscaras e coincidem com um aumento das taxas de transmissão. Na terça-feira, as autoridades na capital do país recomendaram o uso de máscaras nos transportes públicos, em todo os horários e não apenas nas horas de ponta. Nos espaços fechados, como lojas e escritórios, o uso de máscaras também foi recomendado.

O número de casos de covid-19 aumentou 27% na última semana em Estocolmo, cidade que há não muito tempo viu as unidades de cuidados intensivos dos hospitais ficarem à beira do colapso.

A resistência do vírus levou o governo a reavaliar a sua estratégia de não avançar com restrições, sendo que no mês passado o parlamento sueco aprovou um conjunto de medidas para travar a propagação do vírus.

A posição da Suécia sobre as máscaras sempre foi controversa, com o epidemiologista estatal Anders Tegnell a questionar repetidamente a sua eficácia. Mas depois de um ano de intenso debate, as máscaras são agora utilizadas por grande parte da população.

"Temos de aumentar imenso o recurso às máscaras", disse a infeciologista Maria Rotzen Ostlund. "Contudo, são apenas um complemento, o mais importante é o distanciamento social".

As autoridades de saúde suecas, desde o início da pandemia, que questionaram a ciência na utilização das máscaras, considerando que geravam uma falsa sensação de segurança que poderia levar a uma maior complacência nas regras de distanciamento social. Mas esta ideia foi alvo de fortes críticas, incluindo da Academia Real das Ciências Suecas, que publicou um relatório para suportar a ideia que a utilização de máscara era um meio eficaz na redução da propagação do vírus.