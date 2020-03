Costa admite prolongar "com grande probabilidade" estado de emergência

"Muita gente teve a ilusão de que se parássemos o país durante 15 dias o vírus desaparecia. Infelizmente não é assim", lamentou.

O chefe de Governo falava aos jornalistas depois de uma longa reunião do Conselho de Ministros, admitindo que este "será seguramente um trimestre muito duro para todos"."A crise que estamos a viver é uma causa extraordinária e bem conhecida, e que tem devastado a nível global as economias, tem um impacto extraordinário", descreveu o primeiro-ministro. António Costa admitiu que a curva epidemiológica se estenda "até ao final de maio", mas lembrou que, mesmo depois dessa altura, ainda "há incertezas", sobre, por exemplo, uma segunda onda de grande contágio ou um regresso da covid-19 no inverno.

"Temos de nos conseguir conservar coletivamente até junho. Depois de concluída a primeira onda pandémica" será possível então avaliar danos e pensar no relançamento da economia, sublinhou.



Nesse sentido, o primeiro-ministro disse que as medidas são adotadas para o atual trimestre. "No final deste trimestre deverá coincidir com o termo da primeira onda pandémica", afirmou António Costa.



Nessa altura serão analisadas as condições de "relançamento da economia", garantiu.

