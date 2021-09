Covid-19: Cerca de 8,13 milhões de pessoas com vacinação completa em Portugal

Cerca de 8,13 milhões de pessoas em Portugal tinham vacinação completa contra a covid-19 até às 18:00 de hoje, de acordo com dados da "task force" que coordena o processo de vacinação.

No que respeita a pessoas com pelo menos uma dose, estavam contabilizados 8,49 milhões e o total de inoculações ascendia a 15 milhões.

Mais de 76 mil inoculações da vacina contra a covid-19 foram realizadas hoje até às 19 horas, de acordo com nova atualização dos dados da "task force" que coordena o processo de vacinação.

Daquele total, mais de 56 mil foram segundas doses a utentes com idades entre os 12 e os 17 anos.

A covid-19 provocou pelo menos 4.667.150 mortes em todo o mundo, entre mais de 226,96 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.902 pessoas e foram contabilizados 1.061.371 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.