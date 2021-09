Portugal com mais 939 casos e 7 mortes por covid. Menos 17 internamentos

Esta sexta-feira registaram-se em Portugal mais 939 casos de pessoas infetadas pela covid-19 e sete óbitos causados pelo vírus, segundo os dados revelados este sábado, 18 de setembro, pela Direção Geral de Saúde (DGS).

Há menos 17 internamentos do que na quinta-feira, para um total atual de 457, e menos sete paciente em cuidados intensivos, onde se encontram agora 90 pessoas.

Em Portugal, desde o início da pandemia, foram detetadas 1.061.371 infeções por covid-19 e 17.902 mortes.

O número de doentes recuperados, esta sexta-feira, foi de 1.606 pessoas, elevando o número total de recuperações para 1.009.517.

Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, baixaram em 674 face a quinta-feira, para 33.952.

Leia Também Covid-19: Portugal sem concelhos em risco extremo pela primeira vez em dois meses

Já o número de contactos sob a vigilância das autoridades de saúde diminuiu para 30.992, menos 712 do que no dia anterior.

Segundo os dados que constam do boletim da DGS, a região do Centro reportou três das sete mortes registadas nas últimas 24 horas, tendo registado mais 143 infeções.

Os outros quatro óbitos foram registados nas regiões de Lisboa (duas), Norte (uma) e do Alentejo (uma), onde foram detetadas mais 321, 325 e 70 infeções, respetivamente.





O Algarve contabilizou mais 56 novos casos, a Madeira 13 e os Açores 11.





Em termos acumulados, Lisboa e Vale do Tejo totaliza 7.649 mortes, o Norte soma 5.543, o Centro contabiliza 3.128, o Alentejo 1.015, o Algarve 453, a Madeira 72 e os Açores 42.

No que diz respeito ao índice de transmissibilidade do vírus, o R(t) em território continental continua em 0,83 em todo o território nacional (0,82 em Portugal continental), com o boletim da DGS a revelar que a taxa de incidência (média de novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias) mantém-se nos 173,6 casos (177,9 considerando apenas Portugal Continental).





(Notícia atualizada às 14:48)