21 mil empresas de restauração e alojamento não conseguiram pagar salários

Mais de 21 mil empresas do alojamento e restauração, cerca de 18% do total, afirmam não ter conseguido pagar salários em janeiro, por causa das quebras de faturação provocadas pela pandemia. O número faz a manchete desta terça-feira do Correio da Manhã, que cita o inquérito mensal da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP).

De acordo com a mesma fonte, no primeiro mês do ano, em pleno confinamento, 79% das empresas registaram quebras na faturação superiores a 60%. A AHRESP alerta ainda para "contínuos despedimentos e empresas no limite da sua sobrevivência".

Na área do alojamento, se janeiro já era um ano tradicionalmente mais difícil, desta vez os números revelam que 42% das empresas não registaram qualquer ocupação e que 32% apenas tiveram uma taxa de ocupação de 10%. Para fevereiro, 65% admitem que não terão clientes.